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ضبط فلاح قتل عمه ودفنه داخل مسطبه فى أسيوط

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:37 م
ضبط فلاح قتل عمه ودفنه داخل مسطبه فى أسيوط جثه-ارشيفية
أسيوط ـ هيثم البدرى
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قام فلاح بقتل عمه ودفنة داخل مسطبة خرسانية داخل منزله بقرية العصاره بمركز الفتح فى أسيوط.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من اللواء الدكتور منتصر عويضه مدير المباحث الجنائية يفيد العثور على جثة "يوسف . ق .ح" 73 سنة فلاح مقيم قرية العصارة بمركز الفتح داخل مسطبة بمنزله.

انتقل إلى موقع الحادث المقدم محمد فراج رئيس مباحث مركز الفتح والنقيب عمرو البدرى أبوضيف والنقيب فتحى طوسن معاونى المباحث وبعد المعاينة الأولية وسماع شهادة سكان المنزل دلت تحريات المباحث انه نشبت مشاجرة بين المجنى عليه ونجل شقيقه ويدعى "خالد . م .ق" 35 سنة فلاح بسبب طلب الأخير مبلغ مالى لشراء أقراص مخدرة وبعد رفض المجنى عليه قرر المتهم التخلص من عمه وبعد ان خرجت زوجة عمه للذهاب الى المستشفى لتلقي العلاج قام المتهم بإحضار سلاح أبيض وطعن عمه طعنه نافذه بالصدر مما اودت بحياته فى الحال وقام المتهم ببناء مسطبه داخل المنزل ودفن جثة عمه بداخلها وقام بوضع الاسمنت على الجثة لاخفائها وعدم التعرف على مكانه وعدما عادت زوجة عمه وسألت عن المجنى عليه قال لها المتهم انه خرج وبسؤالها عن سبب بناء مسطبه جديده داخل المنزل ارتبك المتهم ولم يجبها مما راودها الشك وقامت باحضار اقاربها وقاموا بهدم المسطبه وفوجئوا بجثة المجنى عليه داخل المسطبه.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة بسبب رفض عمه إعطائه مبلغ مالى لشراء أقراص مخدرة.

 


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