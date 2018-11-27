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ضبط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:15 م
ضبط عاطلين بحوزتهما 23 طربة حشيش وأسلحة نارية بالقناطر الخيرية مخدرات - ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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لقت مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، القبض على شخصين بحوزتهما 23 طربة من مخدر الحشيش، وبندقتين وأسلحة نارية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية إخطارا من المقدم مروان حبشي رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية، بضبط شخصين، بقرية أبوالغيط، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، بحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، 70 طلقة مختلفة الأعيرة، وعدد 23 طربة لمخدر الحشيش، السيارة رقم أ أ ف 164، مبلغ مالى. 
 
وبمواجهتهما أعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والسلاح الناري لحماية تجارتهما الغير مشروعه، والسيارة لتوزيع على عملائهم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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