ضبط أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالغربية

شنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد محمد عتمان ، حملة بمدن ومراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط أغذية أطفال غير صالحة للاستهلاك، ومستلزمات طبية مجهولة المصدر .

تلقى اللواء طارق حسونة ، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان ، مدير إدارة مباحث التموين بضبط " وائل ع خ " صاحب مصنع أغذية أطفال ، ببندر بسيون والمسئول عنه " سماح س ا ح 42سنة " وبحوزته 2,750 طن ملح طعام نشا و شرش لبن مجفف و مكسبات طعم غير صالحة للاستهلاك ، وتحرر المحضر 19806 جنح مركز بسيون، وضبط " محروس ر ر 62سنة " صاحب مطحن ملح ببندر زفتى وبحوزته طن ملح طعام غير صالح ، وتحر المحضر 302 جنح أمن دولة طوارئ قسم زفتى ، كما تم ضبط " أيمن ف ا 37سنة "صاحب مصنع أغذية أطفال بقرية القضابه مركز بسيون والمسئول عنه " أحمد ا م " مقيم بقرية كفر جعفر وبحوزته3600 عبوة أغذيه أطفال ، غير صالحة للاستهلاك ، وتحرر المحضر المحضر 19807 جنح مركز بسيون .

كما أسفرت الحملة عن ضبط " عبد الفتاح ح ع 27سنة " صاحب محل لبيع المستلزمات الطبيه بشارع متولى الشعراوى ثان طنطا مقيم بشارع عنتر بن شداد وبحوزته 418 عبوة مستلزمات طبيه مجهولة المصدر وغير مطابقه للمواصفات القياسيه وتحرر المحضر 31670 جنح قسم ثان طنطا، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.