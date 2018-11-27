ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة 10 عاطلين بينهم سيدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ، بإشراف اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ ،واللواء محمد عمار ،مدير إدارة البحث الجنائي ،من ضبط 14 سلاح ناري بحوزة عاطلين، " 5طبنجه ، 2بندقيه ، 5 فرد خرطوش، 2 بندقية ،و9 طلقات"،كما تمكنت الحملة من ضبط 450 جرام بانجو ، 112جرام هيروين ، 520 جرام حشيش بحوزة 4 عاطلين بمركز سيدي سالم.

كما تمكنت الحملة من ضبط ورشة للأسلحة النارية يديرها "ا.ص.خ" ٤٥ سننة حداد ، مطلوب التنفيذ عليه في حكمين قضائيين ، ونجله "ب" ١٨ سنة حداد، مطلوب للتنفيذ عليه في ٣ أحكام قضائيين مقيمان قرية الملاحه بمركز الحالمول بكفر الشيخ لإدارتهما ورشة لتصنيع الأسلحة الناريه الغير ، وضُبط بحوزتهما 4 طبنجه معدله، و 2بندقيه خرطوش، و4فرد خرطوش، و 4 طلقات خرطوش عيار 12،و480 جنيه، و2 سلاح أبيض

كما تم ضبط مأسورة سلاح ناري " بندقيه خرطوش "، و5 مفتاح بلدي مختلفة الأحجام ، منشار حديدي ، إسطوانة جلخ ،وة3 اسطوانة صاروخ ،و4 مفك مختلفة الأحجام ، قصافه ، و3 سنبق ،ولفة سلك لحام ، وزاويه مقاس حداديه ،و 7 بنطة لحام ، شانيور ، و2 منجله صغيرة الحجم ، مقص حديدي ،و2 إسطوانة قطع ، و2 بنسه حديديه ، و2 متر مقاس ، و3جاكوش ، وأجنه ، ومساكه حديديه ،و4 مأسوره مختلفة الأحجام ، و2صاروخ ، منجله حديديه كبيرة الحجم،وتمكنت الحملة من ضبط 250 جرام بانجو ، و110 جرام هيروين.