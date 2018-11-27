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صور.. مظاهرات فى الأرجنتين رفضا لحضور أردوغان قمة مجموعة العشرين

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:41 ص
صور.. مظاهرات فى الأرجنتين رفضا لحضور أردوغان قمة مجموعة العشرين متظاهرون رافضين لتواجد أردوغان بقمة مجموعة العشرين
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
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خرج العشرات من المواطنين فى الأرجنتين اليوم الثلاثاء، فى مظاهرة رافضة لتواجد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى قمة مجموعة العشرين.

المتظاهرون يرفعون لافتات ضد أردوغان
المتظاهرون يرفعون لافتات ضد أردوغان

 

وانطلقت المظاهرات أمام مقر سفير تركيا خلال احتجاج شارك فيه أعضاء من المجتمع الأرمينى.

وفى سياق متصل، أعربت الصين عن أملها بأن يتوصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الصينى شى جين بينج إلى حل للحرب التجارية بين بلديهما لدى لقائهما فى قمة مجموعة العشرين الأسبوع المقبل.

توافد المتظاهرين
توافد المتظاهرين

وتتزامن المحادثات المرتقبة فى الأرجنتين مع فشل العملاقين الاقتصاديين فى التوصل إلى اتفاق لحل النزاع الذى تصاعد بعدما فرض ترامب رسوما كبيرة على البضائع الصينية، ما استدعى ردا مماثلا من جانب بكين.

وقال نائب وزير التجارة الصينى وانج شوين فى لقاء قصير مع صحفيين فى بكين "نأمل فى أن يتمكن الطرفان من العمل معا على أساس الاحترام المتبادل والتوازن والصدق والمصلحة المتبادلة وأخيرا إيجاد حل للمشكلة".

وقال وانج إن التجارة العالمية تواجه "وضعا معقدا" مع "ارتفاع منسوب النزعات الأحادية والحمائية" ما يتسبب بحالة من الضبابية بالنسبة للتنمية الاقتصادية.

أحد المتظاهرين
أحد المتظاهرين

 

جانب من كلمة أحد المتظاهرين
جانب من كلمة أحد المتظاهرين

 

متظاهر يحمل لافتة رافضة لزيارة أردوغان
متظاهر يحمل لافتة رافضة لزيارة أردوغان

 

متظاهر يحمل لافتة ضد زيارة أردوغان
متظاهر يحمل لافتة ضد زيارة أردوغان

 


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