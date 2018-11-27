صور.. ضبط صاحب مخزن لاتهامه بتجميع زيت طعام غير صالح للاستهلاك بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

القبض على صاحب محزن، لاتهامه بتجميع كميات من زيت الطعام السابق استخدامها فى مصانع الشيبسى، وإعادة تنقيتها وتعبئتها وبيعها للمواطنين مرة أخرى، وضبط بحوزته 4 طن و60 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالعمرانية.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة إلى تجميع "سامي. س" صاحب مخزن غير مرخص بالعمرانية لكميات من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسى، غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإعادة تنقيته وتعبئته وبيعه للمواطنين.

وبمداهمة المخزن تم القبض على المتهم، وضبط بحوزته 4 طن و60 كيلو من الزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء د مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.