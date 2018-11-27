video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. سائق أمريكى يقتل شخص ويصيب 5 آخرين خلال ركن سيارته فى نيويورك

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:18 ص
صور.. سائق أمريكى يقتل شخص ويصيب 5 آخرين خلال ركن سيارته فى نيويورك تواجد الشرطة الأمريكية بموقع الحادث
كتب: محمد الأحمدى – تصوير (رويترز)
إضافة تعليق

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين، فى مقاطعة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، خلال محاولة سائق ركن سيارته.  

وضرب السائق بسيارته العديد من المشاه فى الحى الصينى المزدحم بمانهاتن.

اصطدام سيارة فى مانهاتن
اصطدام سيارة فى مانهاتن

وبحسب ما  ذكرته وسائل إعلام وقع الحادث عندما كان السائق يحاول ركن سيارته فى الشارع ولكن ضرب الدواسة الخطأ بطريق الخطأ.

وكان المواطنون يصرخون، وقال شاهد عيان يدير موقف للسيارات بالقرب من الحادث لصحيفة نيويورك بوست. "رأيت الناس تحت السيارة ، والكثير من الدماء."

ووضعت إدارة شرطة نيويورك إستشارات مرورية تحث المواطنين على تجنب المنطقة حتى إشعار آخر ونتوقع تأجيلات كبيرة.

إغلاق الطريق فى مانهاتن
إغلاق الطريق فى مانهاتن

 

إغلاق الطريق
إغلاق الطريق

 

الشرطة الأمريكية بموقع الحادث
الشرطة الأمريكية بموقع الحادث

 

الشرطة الأمريكية تصل موقع الحادث
الشرطة الأمريكية تصل موقع الحادث

 

تواجد الشرطة الأمريكية
تواجد الشرطة الأمريكية

 

تواجد سيارات الشرطة
تواجد سيارات الشرطة

 

جانب من إغلاق الطريق
جانب من إغلاق الطريق

 

جانب من تواجد سيارات الشرطة
جانب من تواجد سيارات الشرطة

 

جانب من وصول الشرطة الأمريكية موقع الحادث
جانب من وصول الشرطة الأمريكية موقع الحادث

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لسرعته الجنونية.. مصرع 59 شخصا فى حادث دهس قطار لمواطنين شمال الهند

إصابة شخصين فى حادث دهس جنوب فرنسا

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

حادث دهس

نيويورك

مانهاتن




لا تفوتك
​وزير الأوقاف: أحكام المواريث قطعية وأنصبتها من الثوابت الشرعية

​وزير الأوقاف: أحكام المواريث قطعية وأنصبتها من الثوابت الشرعية

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة