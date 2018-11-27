صور.. ترحيب رسمى وشعبى بزيارة ولى عهد السعودية إلى تونس

كتب خالد إبراهيم

ترحيب شعبى كبير يحظى به الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية فى دولة تونس، والذى وصلها بن سلمان منذ قليل .

وصعد فى دقائق قليل هاشتاج "تونس ترحب بمحمد بن سلمان" إلى رقم 1 فى ترندات مملكة العربية السعودية، حيث يرصد الهاشتاج مظاهر ترحيب الشعب التونسى بالأمير محمد بن سلمان، حيث استقبله الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى.

كذلك شهد الهاشتاج عن عمق العلاقات بين دولتى المملكة العربية السعودية وتونس، والتعاون وحجم الاستثمارات بينهما، وأيضا حجم المساعدات التى منحتها المملكة لتونس عقب الثورة لمساعدتها.



أحد المشاركين فى الهاشتاج



أحد المغرديين السعوديين



مغرد سعودى

فى حين جاءت تغريدات رواد "تويتر" من التونسيين مرحبين بالضيف مؤكدين على عمق العلاقة بين تونس والسعودية



العلاقات بين تونس والسعودية



الباجى قايد السبسى يستقبل الأمير بن سلمان



بن سلمان والرئيس السبسى



ترحيب تونسى ببن سلمان