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صور.. "أخبار اليوم" تعلن تسليم جائزة شخصية العام للكاتب الصحفى إبراهيم سعدة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:05 م
صور.. "أخبار اليوم" تعلن تسليم جائزة شخصية العام للكاتب الصحفى إبراهيم سعدة إبراهيم سعدة
كتب محمد السيد - تصوير السعودى محمود
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بدأ منذ قليل، حفل توزيع جوائز مسابقة مصطفى وعلى أمين، عن الأعمال الصحفية التى نشرت خلال عام 2017، الذى تقيمه مؤسسة أخبار اليوم بأحد فنادق القاهرة.

 

شارك فى الحفل كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وسعد سليم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، ومحمد الهوارى رئيس مجلس أمناء مسابقة مصطفى وعلى أمين، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.

 

وقال محمد الهوارى رئيس مجلس أمناء مسابقة مصطفى وعلى أمين، إن هذا العام شهد صعود وبروز شخصيات كبيرة جدا فى جائزة مصطفى وعلى أمين، لافتا إلى أن جائزة شخصية العام فاز بها الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة.

 

وأضاف محمد الهوارى خلال كلمة له فى الحفل ،إنه تم تسليم الجائزة للكاتب الصحفى الكبير ابراهيم سعدة فى المنزل ،منوها إلى أن الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى فاز بجائزة أفضل مقال صحفى ،وأن جريدة الأخبار فازت بجائزة صحيفة العام.

 
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مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (3)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (4)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (5)
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (6)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (7)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (8)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (9)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (10)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (11)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (12)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (13)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (14)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (15)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (16)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (17)
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (18)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (19)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (20)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (21)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (22)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (23)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (24)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (25)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (26)
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (27)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (28)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (29)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (30)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (31)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (32)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (33)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (34)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (35)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (36)
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (37)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (38)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (39)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (40)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (41)
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (42)
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (43)
 
 
مسابقة مصطفى وعلى أمين الصحفية (44)

 


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