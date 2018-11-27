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صورة من 66 سنة.. الملك عبد العزيز آل سعود يستقبل الرئيس محمد نجيب بالطائف

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 01:15 م
صورة من 66 سنة.. الملك عبد العزيز آل سعود يستقبل الرئيس محمد نجيب بالطائف الملك عبد العزيز آل سعود والرئيس محمد نجيب
كتب ــ محمد عبد العظيم
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على مدار التاريخ الطويل فى العلاقات المصرية السعودية، لم تتوقف الزيارات الرسمية بين البلدين، وفى الصورة التاريخية التالية، يظهر الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية، وهو يرحب بأول رئيس لجمهورية مصر العربية محمد نجيب فى قصر الملك عبد العزيز فى مدينة الطائف بالسعودية عام 1952.

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يذكر أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولى عهد المملكة العربية السعودية إلى مصر، تحظى باهتمام كبير من جانب الشعبين المصرى والسعودى، حيث تحول الترحيب بولى العهد السعودى  إلى مظاهر حب، وفى ساعات قليلة تحول هاشتاج "ولي العهد فى بلده الثانى مصر" إلى ترند يتصدر موقع تويتر .

 

 

 

 

 


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