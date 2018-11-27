صرب كوسوفو يتظاهرون رفضا لرسوم جمركية فرضتها بريشتينا

أ ف ب

تظاهر آلاف من صرب كوسوفو الثلاثاء في مدينة ميتروفيتشا المقسومة (شمال)، إحتجاجا على رسوم جمركية فرضتها بريشتينا على المنتجات المستوردة من صربيا.

وكتب المتظاهرون على لافتات "ليس لدينا أدوية" و"أوقفوا عنف بريشتينا" و"رسوم جمركية 100% تدفعنا الى غيتوات".

واستقال رؤساء أربع بلديات صربية في كوسوفو احتجاجا على هذا التدبير.

وفرضت هذه الرسوم في 22 نوفمبر بعد رفض الإنتربول الموافقة على انضمام كوسوفو، وتحمل بريشتنيا بلغراد مسؤولية هذا الرفض.

وطلبت بروكسل وواشنطن الغاء هذه التدابير الجمركية، لكن رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي أكد انها ستبقى سارية ما دامت صربيا لم تعترف باستقلال إقليمها السابق الذي تسكنه اكثرية من الألبان.

وبقي نحو 120 الف صربي في كوسوفو بعد نهاية الحرب (1998-1999) وهم مؤيدون لبلغراد. وتواجه كوسوفو صعوبة في فرض سيادتها في المناطق التي يعيشون فيها، وخصوصا ميتروفيتشا التي تشهد توترات كبيرة.