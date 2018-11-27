video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صرب كوسوفو يتظاهرون رفضا لرسوم جمركية فرضتها بريشتينا

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:05 م
صرب كوسوفو يتظاهرون رفضا لرسوم جمركية فرضتها بريشتينا صرب كوسوفو
أ ف ب
إضافة تعليق

تظاهر آلاف من صرب كوسوفو الثلاثاء في مدينة ميتروفيتشا المقسومة (شمال)، إحتجاجا على رسوم جمركية فرضتها بريشتينا على المنتجات المستوردة من صربيا.

وكتب المتظاهرون على لافتات "ليس لدينا أدوية" و"أوقفوا عنف بريشتينا" و"رسوم جمركية 100% تدفعنا الى غيتوات".

واستقال رؤساء أربع بلديات صربية في كوسوفو احتجاجا على هذا التدبير.

وفرضت هذه الرسوم في 22 نوفمبر بعد رفض الإنتربول الموافقة على انضمام كوسوفو، وتحمل بريشتنيا بلغراد مسؤولية هذا الرفض.

وطلبت بروكسل وواشنطن الغاء هذه التدابير الجمركية، لكن رئيس وزراء كوسوفو راموش هاراديناي أكد انها ستبقى سارية ما دامت صربيا لم تعترف باستقلال إقليمها السابق الذي تسكنه اكثرية من الألبان.

وبقي نحو 120 الف صربي في كوسوفو بعد نهاية الحرب (1998-1999) وهم مؤيدون لبلغراد. وتواجه كوسوفو صعوبة في فرض سيادتها في المناطق التي يعيشون فيها، وخصوصا ميتروفيتشا التي تشهد توترات كبيرة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوسوفو تفرض ضريبة بنسبة 100% على الواردات من صربيا والبوسنة

رفض طلب كوسوفو فى الانضمام إلى الإنتربول كعضو بالمنظمة

صرب كوسوفو

روسيا

أخبار كوسوفو

الجمارك




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة