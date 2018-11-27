صحة الإسماعيلية: نستهدف الكشف على 844 ألف مواطن فى حملة "‏100‏ مليون صحة"

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المحافظة، استعدت تمامًا للمشاركة فى المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى 100 مليون صحة للكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، والمقرر لها أن تبدأ من 1 ديسمبر 2018 وحتى 28 فبراير 2019.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تقوم الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإعلان انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس السيسى للقضاء على فيروس سى، من مركز الكبد التابع لهيئة قناة السويس، الذى سيشارك فى الحملة، بحضورها والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، واللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن مديرية الصحة بالإسماعيلية وبالتنسيق مع الإدارات الأخرى كأوقاف الإسماعيلية والوحدات المحلية فى المحافظة، عقدت عدة مؤتمرات جماهيرية لشرح تفاصيل الحملة للمواطنين وحثهم على المشاركة فى الحملة، والتى لاقت إقبال كبير من قبل الأهالى المتوقع مشاركتهم بشكل فعال من أولى أيام الحملة.

وتابع "السقعان"، المستهدف الكشف عليه 844 ألف مواطن بمحافظة الإسماعيلية يستحق المسح فوق 18 عامًا، بـ 116 تمركز منهم 60 وحدة صحية ومركز صحى و14 مستشفى داخل محافظ الإسماعيلية و32 مركز شباب ورياضة مشاركين فى الحملة كتمركزات، وإجمال الفرق المشاركة فى الحملة 315 فريق وكل فريق قوامه 3 أفراد، منهم طبيب بشرى أو صيدلى أو أسنان، وعضو من هيئة تمريض وعضو من الـ "it" للتسجيل الطبى، مشيرة إلى أن الحملة كلها سوف تشتغل بنظام "الأون لاين"، من خلال "تابلت"، أو أجهزة الكمبيوتر، وتم تزويد جميع الوحدات الوحدات الصحية بـ "نت"، بجانب توافر فلاشات "نت"، بخلاف أن جميع مستشفيات الإسماعيلية جميعها بها "نت" فائق السرعة، وهم "مستشفى الإسماعيلية العام، والتل الكبير والقنطرة شرق وغرب والقصاصين الجديدة وفايد ومستشفى فايد وحميات الإسماعيلية" وهم مشاركين فى الحملة ينضم ليهم أيضًا، مركز الجلدية ومستشفى أورام الإسماعيلية، ومستشفى جامعة قناة السويس ومستشفى هيئة قناة السويس.

وتابع، وكيل "صحة الإسماعيلية"، مبادرة منقسمة إلى شقين الأول القضاء على فيروس سى، والثانى هو الكشف عن الأمراض غير السارية وهى الضغط وسكر وكتلة الجسم حتى نستطيع أن نخرج منها حالات النحافة وحالات السمنة، مشيرًا إلى أن الفترة الصباحية مشارك فيها 199 فريق يستغل من 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، و116 فريق مسائى يعمل من 3 عصرًا إلى 9 مساءً، بالإضافة فرق "الموبايل تيم" وهى فرق متحركة للكشف على المواطنين فى مكان عملهم لأن فى الإسماعيلية مشروعات قومية وفيها كثافة عمالية كبيرة مثل مشروع الإنفاق وسحارة سرابيوم والاستزراع السمكى والإسماعيلية الجديدة، بالإضافة إلى وجود مناطق ذات طبيعة خاصة مثل المنطقة الصناعية ومنطقة الاستثمار وديوان عام المحافظة والمديريات، مضيقًا هنوصل كل مواطن أى كان مكان تواجده، مشيرًا إلى فترة الكشف لا يستغرق دقايق، حيث تم وضع تصور بالكشف على 10 مواطنين كل ساعة حيث لا يستغرق المواطن 10 دقايق منذ بداية أخذ العينة ووزنة وقياس الضغط، واختبار الفيروس نفسه بيتم من خلال كاشف صريح، على أن يحصل على نتيجة التحليل فورى.