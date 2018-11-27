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شكوتك بصوتك: مدرسة تشغل أغانى مهرجان "حموبيكا" طوال اليوم الدراسى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:38 م
شكوتك بصوتك: مدرسة تشغل أغانى مهرجان "حموبيكا" طوال اليوم الدراسى حمو بيكا
الإسماعيلية_ السيد فلاح
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أرسلت المواطنة هبة على شكوى إلى خدمة شكوتك بصوتك التى أطلقها "اليوم السابع"، قالت فيها إن إحدى المدارس فى محافظة الإسماعيلية تقوم يوميا بتشغيل أغانى مهرجانات فى حوش المدرسة طوال اليوم الدراسى.
 
 
وتواصل "اليوم السابع" مع صاحبة الشكوى، وقالت إن المدرسة تقوم بتشغيل "دى جى" فى حوش المدرسة طوال فترة اليوم الدراسى بالكامل، ويتم تشغيل أغانى مهرجان "هابطة"، مثل مهرجان "حموبيكا"، رب الكون ميزنا بميزة، وغيرها من المهرجانات الشعبية، بالإضافة إلى أغانى الرومانسية والحب التى لا تتناسب سن الأطفال، بجانب أن تشغيل تلك الأغانى خلال اليوم الدراسى يعد شيء غير أخلاقى ولا يتناسب مع العملية التعليمية.
 
وأضافت أن هذا السلوك يسبب إزعاجا كبيرا للسكان، بالإضافة إلى أن هذا الفعل لا يتناسب مع  قدسية التعليم داخل المدارس التى لا يجوز فيها تشغيل تلك الأغانى، وطالبت الدكتور خالد خلف قبيصي، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، بالتحقيق فى الأمر، ووقف تلك المهزلة التى لا تمت بصلة للعملية التعليمية.
 
يذكر أن نقابة المهن التمثيلية والموسيقية، قررت وقف أي نشاط للمغنِّيَين الشعبين "حمو بيكا" و"مجدى شطة"، بعدما أثارا جدلُا في الآونة الأخيرة بأغانيهما التي وصفت بـ"الهابطة".
 

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كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو للكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على "اليوم السابع".

 


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حمو بيكا

مجدى شطا

شكوتك بصوتك

رب الكون ميزنا بميزة

الاسماعيلية




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