video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شبورة كثيفة على الطرق اليوم وغدا وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 10:26 ص
شبورة كثيفة على الطرق اليوم وغدا وحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية شبورة - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك شبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطريق القريبة من المسطحات المائية تستمر اليوم وغدا.
 
وناشد مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، السائقين بتوخى الحذر من الشبورة المائية واتباع تعليمات المرور وتجنب السرعات الزائدة.
 
وكشف مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه متوقع من الخميس المقبل نهاية الأسبوع الجارى بداية حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، حيث يشهد طقس الخميس سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية وسلاسل جبال البحر الأحمر ومدينتى حلايب وشلاتين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: طقس اليوم معتدل على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 16 درجة

الطقس

الجو

حاله الجو

ارصاد

الارصاد

درجات الحراره

شبورة




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة