شاهد فى دقيقة.. 5 انتصارات يحققها ولى العهد السعودى للمرأة

إعداد: إسراء أحمد فؤاد





بنظرة مستقبلية طموحة ووعى بأن المرأة شريك رئيسي، وأحد المكونات الأساسية فى المجتمع، اتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ وصوله إلى منصب ولى العهد قرارات جريئة واستطاع أن يحطم التابوهات، وينتصر للمرأة فى الحصول على حقها، إيمانا منه بأنه المرأة هى نصف المجتمع.

ويقدم الفيديو التالى أبرز 5 انتصارات حققها ولى العهد السعودى فى مجال حقوق المرأة السعودية:

- أولا: السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة

- القرار مكنها أيضا من العمل كسائقة أجرة تاكسى فى التطبيقات المختصة بنقل الركاب

- ثانيا: السماح للنساء بحضور المباريات داخل الملاعب الرياضية

- قرار فتح المجال أمام مشاركة النساء فى أول سباق درجات هوائية للإناث

- ثالثا: رؤية 2030 منحت المرأة الحق فى تولى المناصب القيادية

- يرفع القرار نسبة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%

- رابعا: حمايتهن من التحرش طبقا لقرارات العاهل السعودى بسن القوانين

- منع الإساءة للمرأة فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية

- خامسا: إنهاء الولاية على المرأة

- العاهل السعودى أمر بمراجعة الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة