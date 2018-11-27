video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد فى دقيقة.. 5 انتصارات يحققها ولى العهد السعودى للمرأة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:59 م
شاهد فى دقيقة.. 5 انتصارات يحققها ولى العهد السعودى للمرأة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
إعداد: إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق
اليوم السابع بلس
 
 
 
بنظرة مستقبلية طموحة ووعى بأن المرأة شريك رئيسي، وأحد المكونات الأساسية فى المجتمع، اتخذ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، منذ وصوله إلى منصب ولى العهد قرارات جريئة واستطاع أن يحطم التابوهات، وينتصر للمرأة فى الحصول على حقها، إيمانا منه بأنه المرأة هى نصف المجتمع.
 
ويقدم الفيديو التالى أبرز 5 انتصارات حققها ولى العهد السعودى فى مجال حقوق المرأة السعودية:
 
 
- أولا: السماح للمرأة بقيادة السيارة لأول مرة
 
- القرار مكنها أيضا من العمل كسائقة أجرة تاكسى فى التطبيقات المختصة بنقل الركاب
 
- ثانيا: السماح للنساء بحضور المباريات داخل الملاعب الرياضية
 
- قرار فتح المجال أمام مشاركة النساء فى أول سباق درجات هوائية للإناث
 
- ثالثا: رؤية 2030 منحت المرأة الحق فى تولى المناصب القيادية
 
- يرفع القرار نسبة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%
 
- رابعا: حمايتهن من التحرش طبقا لقرارات العاهل السعودى بسن القوانين
 
- منع الإساءة للمرأة فى المسلسلات والبرامج التلفزيونية
 
- خامسا: إنهاء الولاية على المرأة
 
- العاهل السعودى أمر بمراجعة الطلبات والخدمات المقدمة للمرأة

إضافة تعليق

ولي العهد السعودي

الأمير محمد بن سلمان

السعودية ومصر

مصر والسعودية

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة