سقوط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالجيزة

كتب ــ محمود عبد الراضي ـ دينا الحسينى

نجح قطاع الأمن العام بالنسيق مع أمن الجيزة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة فى البدرشين.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بمنطقة منشأة دهشور في البدرشين بمديرية أمن الجيزة، استغاث بها "سائق، وتباع"، وقررا أنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول فوجئا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وقام أحدهما بإشهار سلاح نارى واستوقفوهما، واستوليا منهما على هاتفيهما المحمولين وفرا هاربين.

وبتتبع خط سير المتهمين تم ضبطهما (عاطلان) ، وبحوزتهما (دراجة نارية - فرد خرطوش - 4 طلقات من ذات العيار- 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بالإكراه، وأضافا بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات السرقة، كما اعترفا بارتكاب 3 حوادث مماثلة بدائرة المركز، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهما، والمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.