video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالجيزة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:39 م
سقوط تشكيل عصابى متخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بالجيزة سرقة هاتف محمول-أرشيفية
كتب ــ محمود عبد الراضي ـ دينا الحسينى
إضافة تعليق
نجح قطاع الأمن العام بالنسيق مع أمن الجيزة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة فى البدرشين.
 
بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية لملاحظة الحالة بمنطقة منشأة دهشور في البدرشين بمديرية أمن الجيزة، استغاث بها "سائق، وتباع"، وقررا أنهما أثناء استقلالهما سيارة نقل قيادة الأول فوجئا بشخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وقام أحدهما بإشهار سلاح نارى واستوقفوهما، واستوليا منهما على هاتفيهما المحمولين وفرا هاربين.
 
وبتتبع خط سير المتهمين تم ضبطهما (عاطلان) ، وبحوزتهما (دراجة نارية - فرد خرطوش  - 4 طلقات من ذات العيار- 4 هواتف محمولة) ، وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً فيما بينهما تخصص فى ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة بالإكراه، وأضافا بأن الهواتف المضبوطة من متحصلات السرقة، كما اعترفا بارتكاب 3 حوادث مماثلة بدائرة المركز، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا عليهما، والمضبوطات.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته ترامادول بقصد الاتجار بالجيزة

ضبط سائق توك توك يسير عكس الاتجاه فى البحيرة

سرقة

سرقات

حوادث

اخبار السرقات

حملات امنية




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة