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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:48 م
خالد صلاح
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:38 ص
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى مصر اليورو _ أرشيفية
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تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 27-11-2018، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى منذ قليل 20.12 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر

سعر اليورو فى البنك المركزى

20.30 جنيه للشراء

20.43 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

20.12 جنيه للشراء

20.28 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك مصر

20.14 جنيه للشراء

20.29 جنيه للبيع

 

سعراليورو فى بنك القاهرة

20.23 جنيه للشراء

20.44 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

20.20  جنيه للشراء

20.37  جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

20.33  جنيه للشراء

20.48 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

20.21 جنيه للشراء

20.36 جنيه للبيع


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