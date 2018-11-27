سامح شكرى يتوجه للسودان للمشاركة فى اجتماع دول جوار ليبيا بعد غد الخميس

فى أعقاب زيارته الحالية إلى العاصمة الصربية بلجراد، يتوجه وزير الخارجية سامح شكرى مساء غد إلى السودان؛ بهدف المشاركة فى الاجتماع الوزارى لدول جوار ليبيا، والمقرر عقده يوم 29 نوفمبر الجارى بالخرطوم.

وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن اجتماع الخرطوم المنتظر مشاركة الوزير شكرى به سيتنأول بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، وتبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبى تجاه تلك المستجدات، فضلًا عن استعراض سبل دفع الجهود الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا الشقيقة.

وأوضح حافظ، أن اجتماع الخرطوم يأتى استكمالًا للاجتماعات الوزارية المتعاقبة لآلية دول جوار ليبيا، والتى تعقد بشكل دورى وبالتناوب بين عواصم تلك الدول.