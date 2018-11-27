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روسيا تستجوب جنودا أوكرانيين بعد اعتقالهم ومصادرة سفن حربية فى مضيق كيرتش

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:03 ص
روسيا تستجوب جنودا أوكرانيين بعد اعتقالهم ومصادرة سفن حربية فى مضيق كيرتش السفن المحتجزة
أ ش أ
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قال جهاز الأمن الفيدرالى الروسى، اليوم الاثنين، إنه استجوب العسكريين الأوكرانيين الذين تم اعتقالهم بعد واقعة مضيق "كيرتش"، كما نشر فيديو لجلسة الاستجواب.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن من بين من خضعوا للاستجواب أندريه دراش الضابط بهيئة الاستخبارات العسكرية فى جهاز الأمن الأوكراني، وسيرجى تسيبزوف بحار على سفينة "نيكوبول"، وفلاديمير ليسوفوى قائد قسم تقسيم السفن فى قاعدة جنوب أوكرانيا البحرية.

وقال جهاز الأمن الفيدرالى الروسي، فى بيان، إن السفن الحربية الأوكرانية تم إخطارها مرتين من قبل قوات حرس الحدود الروسية بإجراءات عبورها عبر مضيق كيرتش، الأولى الساعة 9:30 مساء (بتوقيت موسكو) يوم 24 نوفمبر، والثانية الساعة 6:30 صباح يوم 25 نوفمبر.

وأضاف أن قائد القارب 302 بقوات خفر السواحل الروسية أخطر قائد سفينة "بيرديانسك" الأوكرانية بـقوانين عبور مضيق كيرتش، ومنها أن يتم ملء طلب عبور قبل 48 إلى 24 ساعة من العبور، على أن يتم الرد عليه قبل 4 ساعات من العبور، مشيرا إلى أن الجانب الأوكرانى أخفق فى الامتثال لتلك الأمور ما حظر عليهم العبور.

وشدد الجهاز الأمنى الروسى على أن "قادة السفن الأوكرانية الحربية قالوا (بعد إخطارهم) أنهم لم يخططوا لعبور الحدود الروسية والمرور بمضيق كيرتش".

وأضاف: "السفن الحربية الأوكرانية دخلت المياه الإقليمية لروسيا بأوامر مباشرة من السلطات فى كييف. السفن تعدت على المياه الروسية، والاستفزاز كان منسقا على يد ضابطين بجهاز الأمن الأوكرانى كانا على متن السفينة الحربية عند عبورها".


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