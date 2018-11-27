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رفض رد هيئة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف وتغريمهم 4 آلاف جنيه

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 11:25 ص
رفض رد هيئة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف وتغريمهم 4 آلاف جنيه الطفل يوسف-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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قررت الدائرة 46 مدني كلي استئناف القاهرة، رفض طلب رد محكمة إعادة محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربى، والمقدم منهم منذ الجلسة القبل الماضية وتغريم كل متهم منهم 4 آلاف جنيه.
 
وكشف مصدر قانونى، أن الحكم أوجب المتهمين على ضرورة الحضور بأشخاصهم جلسة 15 يناير القادم، للبدء في جلسات إعادة المحاكمة.
 
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أربعة متهمين بالسجن المشدد، لمدة خمسة سنوات، فى القضية "، كما قضت بمعاقبة المُتهمين الأول والثالث والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنتين، وبرأت المتهم ماجد خالد من القتل والإصابة الخطأ.
 
وقضت المحكمة بتغريمهم 20 ألف جنيه، مع مصادرة الذخيرة وإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المختصة.
 
 
كان المستشار مدحت مكي المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر أحال ضابط شرطة، ونجل برلمانى، وشابين آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة التسبب فى مقتل الطفل يوسف العربى الذى أصابته طلقة فى ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر، نتيجة إطلاق المتهمين الأعيرة النارية فى حفل زفاف أحدهم.
 
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين أطلقوا الرصاص من بندقية آلية ابتهاجا بحفل خطوبة المتهم الأول العريس، وأن من بين مطلقى النيران ضابط بإدارة البحث الجنائى بالفيوم وآخر نجل عضو مجلس شعب.
 
 
 
 

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