رئيس هيئة النقل النهرى يناقش مشروع البنية المعلوماتية لمراقبة المراكب النيلية

كتب رضا حبيشى

ناقش عبد العظيم محمد، رئيس هيئة النقل النهرى اليوم مع اللواء كريم أبو الخير، مستشار وزير النقل تخصيص أراضى لمحطات مشروع المراقبة المعلوماتية للنقل النهرى التى تعتزم وزارة النقل تنفيذه لمراقبة حركة الملاحة النهرية والمراكب النيلية بطول النقل.

وأكد رئيس هيئة النقل النهرى أن المسافة بين القاهرة وأسوان حوالى 1000 كم يتم تقسيمها بالتساوى على أربع محطات مراقبة رادارية، وأول محطة موقعها في مدينة الصف تغطى 150متر قبل القناطر ومثلهم بعد القناطر، وسيتم إنشاء محطات مراقبة في قنا وأسيوط وأسوان.