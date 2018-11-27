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حبس قاتل زوجته وطعن حماته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:20 م
حبس قاتل زوجته وطعن حماته بالغربية 4 أيام على ذمة التحقيقات حبس-ارشيفية
الغربية – عادل ضرة
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أمرت نيابة ثان طنطا بمحافظة الغربية، بحبس المتهم"كريم.ا" محامي 4أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بقتل زوجته وإصابة والدتها بجروح خطيرة بسبب خلافات أسرية.

تعود تفاصيل  الواقعة إلى تلقى اللواء طارق حسونه ، مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد أسامة أبو فرد  ،مأمور قسم ثان طنطا، بمقتل سيدة وإصابة أخرى بجرح نافذ، انتقل لمكان البلاغ الرائد أحمد الحجار ، رئيس مباحث القسم، بإشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، وتبين قيام محامى ويدعى"كريم.ا" بقتل زوجته وتدعى "أميرة" 33سنة، لشكه فى سلوكها وتركها لمنزل الزوجيه بالأيام، كما تبين من التحريات أن المتهم عقد العزم وبيت النيه على قتل الزوجة أم اطفاله الثلاث، لشكه فى سلوكها، فتوجه لمنزل لها بمنزل والدها وقام بطعنها بسلاح أبيض حتى فارقت الحياة، كما قام بطعن حماته وتركها غارقة فى دمائها فى حالة خطرة، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكابه للواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة وسط حراسة مشددة لمباشرة التحقيق، وأمرت بحبسه4أيام على ذمة التحقيق.

 

 
 

 

 


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