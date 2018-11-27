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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:46 م
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تيريزا ماى ترفض انتقاد ترامب لصفقة بريكست

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:40 م
تيريزا ماى ترفض انتقاد ترامب لصفقة بريكست تيريزا ماى رئيسة وزراء بريطانيا
أ ش أ
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رفضت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تقييم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وأكدت أن بلادها ستتمكن من عقد اتفاقيات تجارية جديدة -من بينها اتفاقيات مع الولايات المتحدة- بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت ماي -في كلمتها في ويلز خلال جولتها في بريطانيا للترويج لاتفاق بريكست بشكل مباشر مع الشعب البريطاني- "إننا سنكون قادرين خارج الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرارات المتعلقة بسياستنا التجارية، فهو لم يعد قرارا ستتخذه بروكسل". 

وأضافت ماي "وفيما يتعلق بالولايات المتحدة فإننا بالفعل نتحدث معهم بشأن نوعية الاتفاق الذي سنجريه معهم في المستقبل". 

وكان ترامب قد علق أمس على اتفاقية بريكست قائلا "إنها تبدو وكأنها صفقة كبيرة للاتحاد الأوروبي،أعتقد أنه يجب علينا أن نلقي نظرة جدية على ما إذا كان يُسمح لبريطانيا بالتبادل التجاري أم لا". 

وأكد متحدث باسم ماي اليوم أنه من الواضح في الإعلان السياسي الذي يشكل جزءًا من صفقة بريكست أن بريطانيا ستتمتع بالقدرة على عقد اتفاقيات تجارية جديدة.


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