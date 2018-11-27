ترامب يرفض نتائج تقرير حكومى أمريكى حول تغير المناخ

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهى النتائج التى توصل إليها تقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضى.
ويقول التقرير الذى أجرى بناء على تكليف من الكونجرس، إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكى مئات المليارات بحلول نهاية هذا القرن لكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة.
وقال للصحفيين فى البيت الأبيض أمس الاثنين، "رأيته، وقرأت جزءا منه. إنه جيد". وعندما سئل عن التأثيرات الاقتصادية الخطيرة قال "لا أعتقد أنها ستحدث".
وبحسب صحيفة "التليجراف" قال ترامب "لا أصدق هذا" وأضاف بأن الولايات المتحدة لا يجب عليها اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون إذا لم تقم دول أخرى بنفس الإجراءات.
وعاد الرئيس الأمريكى ليقول "عليك أن تجعل الصين واليابان وكل قارة أسيا وكل هذه الدول الأخرى تفعل شيئا لكن التقرير كما تعرف يتحدث عن بلدنا فقط".
وأضاف "فى الوقت الحالى نحن فى أنظف الأحوال وهذا مهم بالنسبة لى، ولكن إذا كان لدينا نظافة فهذا يعنى أن كل الأماكن الأخرى فى كوكب الأرض قذرة، وهذا ليس جيدا أنا أريد هواء نظيف وأريد مياه نظيفة وهذا مهم".
وقالت الصحيفة إن انبعاثات الكربون فى أمريكا قلت بنسبة 2.7% العام الماضى نتيجة إغلاق محطات تعمل بالفحم والغاز الطبيعى فى الطاقة بينما زادت معدلات استخدام الطاقة النظيفة، ولكن معارضى ترامب يقولون إن انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ يعنى أن الولايات المتحدة تسمح للأخرين بقيادة جهود مواجهة التغير المناخى.
هذا بجانب أن ترامب نفسه كان تراجع عن خطة أوباما لقوانين البيئة بما فيها خطط بناء محطات جديدة بالطاقة المتجددة وذلك من أجل دعم قطاع البترول والغاز والفحم للاستخدام المحلى وللتصدير.
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