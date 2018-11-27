ترامب يرفض نتائج تقرير حكومى أمريكى حول تغير المناخ

كتبت - سالى حسام - رويترز

رفض الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهى النتائج التى توصل إليها تقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضى.

ويقول التقرير الذى أجرى بناء على تكليف من الكونجرس، إن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأمريكى مئات المليارات بحلول نهاية هذا القرن لكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة.

وقال للصحفيين فى البيت الأبيض أمس الاثنين، "رأيته، وقرأت جزءا منه. إنه جيد". وعندما سئل عن التأثيرات الاقتصادية الخطيرة قال "لا أعتقد أنها ستحدث".

وبحسب صحيفة "التليجراف" قال ترامب "لا أصدق هذا" وأضاف بأن الولايات المتحدة لا يجب عليها اتخاذ إجراءات لتقليل انبعاثات الكربون إذا لم تقم دول أخرى بنفس الإجراءات.