ترامب: غير راض عن المواجهة الحالية بين روسيا وأوكرانيا

واشنطن (رويترز)

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه غير راض عما يحدث حاليا بين روسيا وأوكرانيا وذلك بعد يوم واحد من استيلاء أطقم روسية على سفن أوكرانية قرب القرم.

وقال ترامب للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض "لا يروق لنا ما يحدث من الجانبين ونتمنى تصحيحه".

وأضاف أن زعماء أوروبيين يعملون حاليا بشأن هذا الموقف، وقال "ليسوا سعداء. ونعمل معا جميعا بخصوص هذا الأمر".

وتجاهلت روسيا أمس الاثنين، دعوات الغرب للإفراج عن 3 سفن أوكرانية وأطقمها واتهمت كييف بالتخطيط مع حلفائها الغربيين لإثارة صراع.

ومن ناحية أخرى، وصف وزير الخارجية مايك بومبيو ما أقدمت عليه روسيا بأنه يمثل "تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولى"، ودعا فى بيان الجانبين إلى ضبط النفس.

وندد بومبيو بالتحرك الروسى وطالب موسكو بإعادة السفن الأوكرانية.