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ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 09:26 ص
ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية ترامب وفرار طالبى اللجوء من الغاز المسيل
واشنطن (أ ش أ)
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دافع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على طالبى اللجوء على الحدود المكسيكية- الأمريكية، قائلا إنه "نوع ضعيف جدًا من الغاز المسيل للدموع".

ونقلت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، عن ترامب قوله: "الغاز المسيل للدموع المستخدم فى التعامل مع المهاجرين هو نوع ضعيف للغاية من أنواع قنابل الغاز المسيل للدموع واَمن للغاية".

وقال مكتب الجمارك وحرس الحدود الأمريكية، فى بيان أمس الاثنين، أن القوات الأمريكية أطلقت الغاز المسيل للدموع بعد أن حاول المهاجرون عبور الحدود بشكل غير قانونى وألقى بعضهم الحجارة على قوات حرس الحدود، مما دفع ترامب للقول أن قوات حرس الحدود أٌجبرت على إطلاق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين نظرًا لتدافعهم.

وعلق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فى وقت سابق على تلك الأحداث، بالقول أن المهاجرين على الحدود الجنوبيّة لن يُسمح لهم بدخول الولايات المتّحدة بانتظار أن تتمّ الموافقة على طلباتهم بشكل فردى من قبل القضاء الأمريكى، متهمًا الحزب الديمقراطى الأمريكى بالمسئولية عن أزمة اللاجئين الذين يتدفقون حاليا على الولايات المتحدة عبر حدودها الجنوبية مع المكسيك.

وذكرت وسائل إعلام أن نحو 500 مهاجر حاولوا اجتياز الحدود المكسيكية الأمريكية قرب مدينة "تيخوانا" نحو ولاية كاليفورنيا، وفى أعقاب تلك المحاولة أعلنت سلطات الجمارك وحماية الحدود فى الولاية إغلاق الحدود أمام السيارات والمشاة حتى إشعار آخر.

 


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