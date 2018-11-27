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تجديد حبس عامل اللودر المتهم بقتل مقاول لإهانته له أمام زملائه بـ6 أكتوبر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:48 م
تجديد حبس عامل اللودر المتهم بقتل مقاول لإهانته له أمام زملائه بـ6 أكتوبر حبس - أرشيفية
كتب ــ أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس عامل اللودر المتهم بقتل مقاول بمدينة 6 أكتوبر 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجرياه النيابة العامة.
 
وكان المتهم اعترف فى التحقيقات، بقتله المجنى عليه بسبب إهانته له أمام زملائه بسبب خلافات مالية بينهم وهو ما لم يتحمله.
 
وتابع المتهم، أنه قبل الواقعة بعدة أيام حدث خلاف بينه وبين المقاول بسبب مبلغ مالى قدره 600 جنيه أجر عمله، طالب المقاول بها فرفض ردها إليه، فحدثت بينهم مشاجرة تعرض خلالها للإهانة والسب أمام زملائه وهو ما جرح كرامته، وقرر الانتقام لذلك.
 
وأضاف المتهم فى اعترافاته، أنه كان على علم سابق بهوس المجنى عليه بالسلاح، فقرر خدعته بحجة إخفائه سلاح داخل كيس أحمر فى الصحراء بالقرب من موقع الإنشاءات، وأنه على استعداد أنه يبيعه له وبالفعل نفذ خطته.
 
توجه المجنى عليه إلى موقع الانشاءات بسيارته وتركها فى الخارج ثم استقل اللودر بصحبة المتهم، ودخلوا فى أعمال الصحراء، وفى أحد المناطق توقف اللودر وظل يحفر بسكينة الحفر، حتى ظهر كيس أحمر كان المتهم قد اخفاه، فنزل المجنى عليه وخذ يحفر لاستخراجه.
 
اقترب المتهم باللودر من المجنى عليه، وسقط على رأسه بسكينته فدهسه حتى توفى ودفن جثته فى الرمال وفر هاربًا، إلى أن تمكنت أجهزة الأمن من حل لغز القضية والقبض عليه.
 

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