تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لـ 24 ديسمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 24 ديسمبر ، لورود التقرير الطب الشرعى والاستماع للشهود ، صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود . ح " وشهرته المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد ، مع سبق الإصرار ةالترصد، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتي طرحه أرضا فسقط علي قطع من الزجاج، وواصل التعدى عليه بالضرب ، ثم قام بخنقة بواسطة قطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، واعترف المتهم بالجريمة مؤكدا أنها كانت بقصد السرقة .