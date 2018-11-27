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تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لـ 24 ديسمبر

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 04:16 م
تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لـ 24 ديسمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 24 ديسمبر  ، لورود التقرير الطب الشرعى والاستماع للشهود ،  صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة  سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود . ح  " وشهرته المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد ، مع سبق الإصرار ةالترصد، بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى مسكنه،  وما أن ظفر به حتي طرحه أرضا  فسقط علي قطع من الزجاج، وواصل التعدى عليه بالضرب ، ثم قام بخنقة بواسطة قطعة قماش حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، واعترف المتهم بالجريمة مؤكدا أنها كانت بقصد السرقة . 
 

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