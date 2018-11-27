بلاغ يتهم أيمن نور بالتخابر لصالح جهات أجنبية

تقدم صباح اليوم الثلاثاء، أحد المحامين ببلاغ ضد الإخوانى الهارب أيمن نور، صاحب قناة الشرق الإخوانية، قيد تحت رقم 14857 لسنة 2018 بلاغات نائب عام، واتهم فى البلاغ أيمن نور بالتخابر مع جهة أجنبية معادية للدولة المصرية وهى المخابرات التركية.

وطلب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع الاتهامات الموجهة ضد الإخوانى أيمن نور، وطلب تحريات الأجهزة المعنية فى الوقائع والاتهامات المثبتة بالبلاغ، كما طالب أيضا بوضع اسم أيمن نور على قوائم ترقب الوصول للقبض عليه فور وصوله للأراضى المصرية ووضع اسمه على النشرة الحمراء ومخاطبة الأنتربول الدولى لإلقاء القبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية.