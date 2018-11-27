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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:39 م
خالد صلاح
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اليابان والأردن تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسى الأمنى بينهما

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:12 م
اليابان والأردن تتفقان على تعزيز التعاون الدبلوماسى الأمنى بينهما رئيس الوزراء الياباني و العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
أ ش أ
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اتفق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعزيز التعاون الدبلوماسي والأمني بين البلدين لمكافحة الإرهاب والتطرف.

واتفق آبي والملك عبد الله الثاني - خلال لقائهما في طوكيو - على إطلاق حوار استراتيجي يضم وزيري خارجية البلدين، وكذلك إطلاق مشاورات بين كبار الدبلوماسيين ومسؤولي الدفاع في البلدين، وفقا لما ذكرته صحيفة (ذا جابان تايمز) اليابانية.

وقال آبي - في مؤتمر صحفي مشترك أعقب الاجتماع - "سنواصل تعزيز الحوار والتعاون مع الأردن في مجالات أوسع من بينها السياسة والأمن والدفاع وإجراءات مكافحة التطرف".

كما تعهد آبي بتزويد الأردن بقروض جديدة منخفضة الفائدة تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار لمساعدة الأردن في تحسين حالتها المالية المتدهورة بعد قبولها 3ر1 مليون لاجئ سوري.

من جانبه، أكد عاهل الأردن أن اليابان أثبتت - دائما - أنها شريك حقيقي وقوي للأردن، معربا عن تقديره لدعمها في التخفيف من تأثير اللاجئين الذين تلقتهم بلاده.

وأكد الجانبان - مجددا - تعاونهما في عملية السلام في الشرق الأوسط، فالأردن جزء من "ممر السلام والازدهار" وهو مشروع تنموي تقوده اليابان يهدف إلى تعزيز السلام بين إسرائيل وفلسطين من خلال التعاون الاقتصادي.

وتشير تلك الزيارة التي نظمتها اليابان إلى اهتمامها بتعزيز التعاون في محاربة الإرهاب مع الأردن التي انضمت للائتلاف التي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.

 


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