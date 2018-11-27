اليابان تسمح بدخول وزير كورى شمالى لحضور اجتماع رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية

طوكيو (أ ش أ)

قالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، إنها قررت السماح بدخول وزير الرياضة الكورى الشمالى كيم إيل جوك، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، من أجل حضور اجتماع رياضى دولى كبير يعقد فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى يوشيهايد سوجا- فى تصريح نقلته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية على موقعها الإلكترونى- أن الحكومة قررت السماح بدخول كيم كـ "حالة استثنائية" على خلفية الألعاب الرياضية الدولية؛ التى تمنع التمييز على أساس الجنسية، كما أوضح أنه لا توجد نية لإجراء أية محادثات ثنائية بين الوزراء اليابانيين والمسئول الكورى الشمالي.

وأضاف سوجا أنه من المقرر انضمام وزير الثقافة البدنية والرياضة فى كوريا الشمالية للاجتماع الذى تعقده الجمعية العامة لاتحادات الألعاب الأولمبية الوطنية، والذى يبدأ غدا الأربعاء، ويستمر لمدة يومين فى العاصمة اليابانية طوكيو.

يذكر أن طوكيو تستضيف دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2020.

ومن النادر السماح لمسئول كورى شمالى رفيع المستوى أن يزور اليابان، فى الوقت الذى حظرت فيه الأخيرة دخول مواطنى دولتها المجاورة إلى أراضيها، كجزء من العقوبات أحادية الجانب المفروضة على البرامج النووية والصاروخية للشطر الشمالى.