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المحكمة العليا فى المالديف تبطل إدانة الرئيس الأسبق محمد نشيد بالإرهاب

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:34 م
المحكمة العليا فى المالديف تبطل إدانة الرئيس الأسبق محمد نشيد بالإرهاب الرئيس الأسبق للمالديف محمد نشيد
ماليه (أ ش أ)
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أبطلت المحكمة العليا فى المالديف حكم إدانة الرئيس الأسبق محمد نشيد بتهم متعلقة بالإرهاب وسجنه لمدة 13 عاما.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن المحكمة قررت إلغاء قرار إدانة نشيد قائلة أنه لا يوجد أساس لاتهامه وفق قانون الإرهاب وأن الدولة فشلت فى توفير الأدلة اللازمة.

وبعد عام من سجنه فى 2015، سافر نشيد فى رحلة علاج إلى بريطانيا وعاد إلى البلاد الشهر الماضى بعد خسارة الرئيس السابق يمين عبد القيوم الانتخابات الرئاسية أمام مرشح المعارضة إبراهيم صليح الذى دعمه نشيد. وكانت المحكمة العليا قررت تعليق حكم السجن ضد نشيد قبيل عودته لإعادة النظر فى التهم الموجهة إليه.

يذكر أن محمد نشيد هو الرئيس الرابع لجزر المالديف وحكم البلاد من نوفمبر 2008 إلى فبراير 2012، ويعد أول رئيس منتخب ديمقراطيا فى جمهورية المالديف.

 


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