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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 08:14 م
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القضاء الروسى يمدد احتجاز 12 بحارا أوكرانيا حتى 25 يناير على ذمة التحقيق

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:47 م
القضاء الروسى يمدد احتجاز 12 بحارا أوكرانيا حتى 25 يناير على ذمة التحقيق سفن
أ ش أ
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قضت محكمة سيمفيروبول عاصمة جمهورية القرم الروسية التي تنظر في قضية انتهاك سفن أوكرانية سيادة روسيا قرب مضيق كيرتش، اليوم الثلاثاء، بتمديد احتجاز 12 بحارا كانوا على متنها حتى الـ25 من يناير المقبل.

ووجهت المحكمة للمواطنين الأوكرانيين - وفقا لقناة ( روسيا اليوم) الإخبارية - تهمة العبور غير الشرعي للحدود الروسية ضمن مجموعة من الأفراد بعد تخطيط مسبق أو باستخدام العنف أو التهديد، وسوف تبت المحكمة غد الأربعاء في التدابير اللازم اتخاذها بحق بقية البحارة الأوكرانيين المحتجزين، وعددهم 24 شخصا.

وسبق أن فتحت السلطات الروسية تحقيقا جنائيا في قضية انتهاك 3 سفن حربية أوكرانية المياه الروسية أثناء توجهها نحو مضيق كيرتش الرابط بين البحر الأسود وبحر آزوف يوم 25 نوفمبر الجاري.


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