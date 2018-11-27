القبض على عاطل وراء سرقة هواتف المواطنين أثناء زيارة مسجد الحسين

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "على م م" 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "سرقة"، أثناء قيامه ببيع هواتف مجهولة المصدر لأحد أصحاب محلات بيع الهواتف، بمنطقة المنصورية، بثمن خس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.
ومن خلال الفحص تبين أن بحوزته 2 هاتف محمول مجهولان المصدر، وبمناقشته اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة"، من المواطنين أثناء زيارتهما لمسجد الحسين، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة