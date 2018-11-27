القبض على عاطل وراء سرقة هواتف المواطنين أثناء زيارة مسجد الحسين

كتب محمد أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الجمالية، القبض على "على م م" 36 سنة، عاطل، والسابق اتهامه فى 5 قضايا أخرهم "سرقة"، أثناء قيامه ببيع هواتف مجهولة المصدر لأحد أصحاب محلات بيع الهواتف، بمنطقة المنصورية، بثمن خس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

ومن خلال الفحص تبين أن بحوزته 2 هاتف محمول مجهولان المصدر، وبمناقشته اعترف بسرقتهما بأسلوب "المغافلة"، من المواطنين أثناء زيارتهما لمسجد الحسين، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب 2 حادث سرقة هواتف محمولة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط الهاتفين المستولى عليهما بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.