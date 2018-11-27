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الصحة تعلن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمحافظة البحيرة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:32 م
الصحة تعلن ضبط مخزن أدوية غير مرخص بمحافظة البحيرة د. هالة زايد وزيرة الصحه
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، ضبط مخزن غير مرخص تابع لمستشفى خاصة، بمدينة كوم حمادة، محافظة البحيرة، بالتعاون مع ضباط الأمن الوطنى.
 
يأتى هذا فى اطار المتابعة الجادة لمخازن الأدوية بكافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، وذلك لضمان تداول دواء ومطابق للمواصفات العالمية وسارى الصلاحية.
 
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن المخزن الذي تم ضبطه يفتقر إلى اشتراطات التخزين الجيد من حيث التهوية، كما لا يوجد به كهرباء، كما وجد أنه يحتوى على كميات هائلة من الأدوية والمستلزمات الطبية المهربة والمكدسة داخل 180 جوال.
 
من جانبها أشارت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، أنه تم سحب 913 صنف من عينات الأدوية، والتى تضمنت أدوية لعلاج مرضى الضغط والسكر ولعلاج مرضى الجهاز التنفسي وأدوية خافضة الحرارة والمسكنات، بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المحاليل الوريدية، كما تم سحب 205 صنف من عينات المستلزمات الطبية لتحليلها بالهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، وذلك لبيان ما إذا كانت صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه. 
 
وأكدت " زيادة"، على تشديد الرقابة علي الأسواق، واستمرار حملات التفتيش الصيدلي وضرباته علي ايدي المخالفين والمتلاعبين بالدواء وصحة المواطنين.

 


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