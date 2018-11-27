السيناتور بيرنى ساندرز يعتزم الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2020

وكالات الأنباء

قال المرشّح السابق للرئاسة الأمريكيّة بيرنى ساندرز فى حديث لمجلّة "نيويورك ماغازين" الأحد إنّه يعتزم الترشّح للرئاسة فى العام 2020 فى حال شعر أنه "المرشّح الأفضل" للتغلّب على الجمهورى دونالد ترامب.

وأوضح السناتور المستقلّ البالغ السابعة والسعبين من العمر أنه "إذا ظهر شخص ثانٍ قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل منّي، فسأفعل وقتذاك كلّ ما بوسعى لكى يتمّ انتخابه".

وأضاف ساندرز أنّه فى حال "اتّضح أننى المرشّح الأفضل للفوز على دونالد ترامب، فإننى سأكون على الأرجح مرشّحًا".

وفى منتصف أكتوبر، أكد ترامب أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من 4 سنوات فى العام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.

وقال الرئيس الأمريكى لشبكة "فوكس بيزنس" آنذاك ردًا على سؤال حول رغبته فى الترشح "نعم، مئة بالمئة".