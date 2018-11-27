video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السيناتور بيرنى ساندرز يعتزم الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2020

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:11 ص
السيناتور بيرنى ساندرز يعتزم الترشّح لانتخابات الرئاسة الأمريكية فى 2020 السيناتور بيرنى ساندرز
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

قال المرشّح السابق للرئاسة الأمريكيّة بيرنى ساندرز فى حديث لمجلّة "نيويورك ماغازين" الأحد إنّه يعتزم الترشّح للرئاسة فى العام 2020 فى حال شعر أنه "المرشّح الأفضل" للتغلّب على الجمهورى دونالد ترامب.

 

وأوضح السناتور المستقلّ البالغ السابعة والسعبين من العمر أنه "إذا ظهر شخص ثانٍ قادر، لسبب أو لآخر، أن يقوم بعمل أفضل منّي، فسأفعل وقتذاك كلّ ما بوسعى لكى يتمّ انتخابه".

 

وأضاف ساندرز أنّه فى حال "اتّضح أننى المرشّح الأفضل للفوز على دونالد ترامب، فإننى سأكون على الأرجح مرشّحًا".

 

وفى منتصف أكتوبر، أكد ترامب أنه سيكون مرشحا لولاية ثانية من 4 سنوات فى العام 2020، مبددا بذلك التكهنات حول نواياه.

 

وقال الرئيس الأمريكى لشبكة "فوكس بيزنس" آنذاك ردًا على سؤال حول رغبته فى الترشح "نعم، مئة بالمئة".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الكرملين: بوتين أبلغ بنس عدم صلة روسيا بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

محمد البديوى يكتب من واشنطن عن الانتخابات الأمريكية.. لماذا كانت النتائج متوقعة وما تأثيراتها؟ ولماذا ركز ترامب على "الشيوخ"؟ وما علاقة ذلك بالتدخل الروسى؟ وكيف ساهم خطاب الرئيس فى خسارة الجمهوريين لـ"النواب"؟

"أحدث تقاليع الانتخابات الأمريكية".. بيتزا مجانية للناخبين بمراكز الاقتراع

الكرملين يرفض التعليق على مزاعم بالتدخل فى الانتخابات الأمريكية

امريكا

اخبار امريكا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الانتخابات الامريكيه




لا تفوتك
تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

تزامنا مع زيارة ولى العهد..الخارجية السعودية تحتفى بالعلاقات مع مصر "فيديو"

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

"قطر تنزف بسبب سياسات تميم".. اقتصاد الدوحة ينهار و "تنظيم الحمدين" يعانى من توفير اللحوم والألبان للقطريين.. و "المعارضة" تفضح سياسات أمير الإرهاب ضد شعبه.. وخبير: يستثمر أموال بلاده فى دعم التطرف

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد ليفربول والقنوات الناقلة

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

"جروبات" واتس آب تحصل على ميزة جديدة.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة