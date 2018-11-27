السجن 10 سنوات لفلاح لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فلاح لحيازته مخدر الحشيش بالسجن لمدة 10 سنوات، صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين أسامة الحلوانى، وعبد الرحمن شتلة، وسكرتارية تامر عبد العظيم، وفلبس صبحى.

وتعود أحداث القضية رقم 25992 لسنة 2018 جنايات بلبيس، ليوم 29 مايو عندما ألقى الرائد محمد غيث، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإشراف العقيد أحمد رمضان، مدير الإدارة العامة للمخدرات، القبض علي""عبد الله ف ع" فلاح ومقيم قرية السلام مركز بلبيس، لقيامه باتخاذ منزله مخزن لترويج مخدر الحشيش، وتم إحالته لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.