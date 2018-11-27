"التعليم" تُعلن جدول الامتحانات التجريبية للصف الأول الثانوى

يأتى ذلك استكمالاً للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أجل تحقيق نظام التقييم الجديد - الذي تم تطبيقه بالصف الأول الثانوي العام- للغايات المرجوة منه، وحرصًا من جانب الوزارة على إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام الطلاب؛ للتدريب على نظام التقييم الجديد والذي يعتمد على قياس مهارات الفهم، والتطبيق والمهارات العليا للتفكير، خاصةً في ظل اعتياد الطلاب خلال الأعوام الدراسية السابقة على نوعية ثابتة من أنماط التقييم.

كما أكدت الوزارة أنه لن يتم احتساب أى من نتائج الامتحان التجريبي ضمن نتيجة الطالب في امتحانات نهاية العام الدراسى؛ على أن تحتسب النتيجة النهائية لطالب الصف الأول الثانوي العام فى ضوء نتيجة الامتحانين المقرر عقدهما فى نهاية الفصل الدراسي الثاني، للموضوعات التي درسها الطالب فى الفصل الدراسى الثانى.

وفي ذات السياق، أعلنت الوزارة أن الامتحان التجريبى الثانى سوف يُعقد في نهاية شهر مارس من العام 2019 ليتضمن الموضوعات التى درسها الطالب من بداية الفصل الدراسي الثانى حتى موعد عقد الامتحان.