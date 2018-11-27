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التربية والتعليم تعلن اليوم جدول امتحان الصف الأول الثانوى بعد تعديله

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 06:30 ص
التربية والتعليم تعلن اليوم جدول امتحان الصف الأول الثانوى بعد تعديله الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام
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تعلن اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جدول امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى فى الثانوية التراكمية بعد تعديله، عقب اعتراض أولياء الأمور والطلاب على تكدس المواد فى الجدول الذى تم إعلانه السبت الماضى، وعدم وجود فاصل زمنى بين المواد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تكليف رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة، بتعديل جدول امتحانات الصف الأول الثانوى، على أن يتم إعلان الجدول الجديد اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر الجارى.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن جدول الامتحانات الجديد سيراعى أداء امتحان مادة واحدة فى اليوم، مع وجود فواصل مناسبة لتفادى مناسبة رأس السنة الميلادية والأعياد الدينية، هذا بالإضافة إلى زيادة الوقت المخصص للامتحانات نظرًا لحداثة التجربة على الطلاب.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم وضع جدول الامتحان الأول فى نهاية الترم الأول، ثم جدول الامتحان الثانى ـ للترم الأول ـ بعد إجازة نصف العام، فهناك امتحانان للترم الأول وامتحانان للترم الثانى، ونتائج هذه الامتحانات لا تضاف للمجموع التراكمى لدفعة 2018/2019 الحالية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم أن طريقة احتساب المجموع العام للسنة والذى يُحدد النجاح والرسوب، تقوم على أن الرسوب فى واحد أو أكثر من هذه الفرص، لا يُفقد الطالب الفرصة الكاملة لاجتياز العام الدراسى، مع ملاحظة عدد فرص التحسين المتاحة فى هذا النظام.

 وأشارت إلى أن نماذج الأسئلة الجديدة لا تحتاج وقتًا مثل الامتحانات القديمة، ولذلك تبدو أزمنة الامتحانات أقصر بصورة عامة، مؤكدة، أنه تم تكليف القطاع بزيادة الأزمنة حتى يتعود الطلاب على النظام الجديد ولتيسير الفترة الانتقالية من الفكر القديم إلى الجديد.

 

 


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