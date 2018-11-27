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الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:44 م
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البنك المركزى: 38 مليار جنيه زيادة فى حجم الودائع بالبنوك سبتمبر الماضى

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 03:08 م
البنك المركزى: 38 مليار جنيه زيادة فى حجم الودائع بالبنوك سبتمبر الماضى البنك المركزى
(أ ش أ)
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أعلن البنك المركزى أن إجمالى الودائع لدى الجهاز المصرفى بخلاف البنك المركزى ارتفع بنحو 38 مليار جنيه، ليصل فى نهاية سبتمبر الماضى إلى 3.644 تريليون جنيه مقابل 3.606 تريليون جنيه فى أغسطس السابق له.

وذكر البنك- فى تقرير صدر عنه اليوم الثلاثاء، أن إجمالى الودائع الحكومية بلغ521.9 مليار جنيه منها 425.5 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو96.3 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية، لافتا إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية ارتفعت خلال سبتمبر الماضي؛ لتصل إلى نحو 122ر3 تريليون جنيه مقابل 3.083تريليون جنيه فى الشهر السابق.

وأوضح أن إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بلغت 735 مليار جنيه استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 40.8 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 194.4 مليار جنيه، والقطاع العائلى على نحو492.9 مليار جنيه أما باقى القطاعات الأخرى تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 84 مليار جنيه.

وأشار البنك المركزى إلى أن إجمالى الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ارتفع ليبلغ 2.38 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام وقطاع الأعمال الخاص على 421.9 مليار جنيه والقطاع العائلى على 1.954 تريليون جنيه.

 


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