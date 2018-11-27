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اعرف نوع قطة أبو مكة.. كيف رفض محمد صلاح تصدير الحيوانات؟

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 12:49 ص
اعرف نوع قطة أبو مكة.. كيف رفض محمد صلاح تصدير الحيوانات؟ محمد صلاح مع قططه
كتب محمد رضا
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عبر النجم العالمى محمد صلاح، نجم منتخب مصر، ونادى ليفربول الإنجليزى، عن رفضه الشديد لمقترحات تصدير الحيوانات إلى الخارج، مؤكدًا أن مثل هذا الاقتراح يعد انتهاكًا لحقوق الحيوان، وجاء تعبير "مو صلاح"، عن رأيه هذا من خلال نشر صور لقططه.

محمد صلاح مع قططه
محمد صلاح مع قططه

 

وعلق محمد صلاح على صور قططه التى التقط مع عدة صور، "لن يتم تصدير القطط والكلاب لأى مكان.. هذا لن يحدث ولا يمكن أن يحدث"، وأضاف أبو مكة، "لا لانتهاك حقوق الحيوانات"، ولاقت هذه الكلمات القليلة ترحيبًا كبيرًا من قبل متابعيه، ومن بينهم بعض المدونين اللذين نشروا صور قططهم، قائلين لمحمد صلاح، "قطتى تشكرك".

وبالبحث عن نوع قطة محمد صلاح، نجد أنها من سلالة " Balinese"، وهى قطط ذات الشعر الطويل وعينها ملونة وتكون زرقاء فى الغالب، مثل القطط السيامى، ويُعرف هذا النوع من القطط، أيضًا، بأنه سيامى ذو شعر طويل أصيل.

قطط محمد صلاح
قطط محمد صلاح

 

ويذكر أن النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان، كانت قد اقترحت، فى أكتوبر الماضى، حل لظاهرة انتشار الكلاب الضالة، بتصديرها إلى الدول التى تأكلها مثل كوريا، بعد تجميعها بواسطة جمعيات الرفق بالحيوان وهيئة الطب البيطرى ووضعها فى مكان خاص بالصحراء يتسع لكل تلك الأعداد، وإمدادهم بنظام غذائى معين لمدة أسبوع على الأقل.

وأضافت "عازر" – فى مقترحها آنذاك - أنه فى حديثها مع عدد من الكوريين، استنكروا بدورهم عدم استغلال مصر للكلاب الضالة وتصديرها بدلاً من الضرر التى تسببه فى الشوارع، متابعة "الكلب بعد تغذيته بشكل سليم، هيتصدر لبرا بـ5 جنيهات على الأقل، حتماً هيبقى فى تلك البلاد أغلى من الخروف عندنا".

وأشارت النائبة إلى أن الظاهرة أصبحت مزعجة للمواطن المصرى، والحلول المطروحة يرفضها الجميع و تصنع جدلاً واسعاً لا ينتهى فى النهاية لحل، مضيفة، "كما تبحث جمعيات الرفق بالحيوان عن حقوق الحيوان، لابد وأن تبحث عن حقوق الإنسان هو الآخر، حقه فى أن يعيش فى بيئة نظيفة آمنة، والخصى ليس حلاً لأنه ضد أسس التعامل مع الحيوان".

محمد صلاح
محمد صلاح

 


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