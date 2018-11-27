استطلاع CNN: ربع الأوروبيين يؤمنون بنفوذ كبير لليهود فى الحروب حول العالم

كشف استطلاع أجرته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، أن ربع الأوربيين يعتقدون أن اليهود لديهم نفوذ أكبر من اللازم فى مجال الأعمال والتمويل، فيما قال واحد من بين كل أربعة أوروبيين شاركوا فى الاستطلاع إن اليهود لديهم نفوذ كبير أيضا فى الصراعات والحروب حول العالم.

وقال واحد من بين كل أشخاص شاركوا فى الاستطلاع، إن اليهود لديهم نفوذ أكبر من اللازم فى الإعلام فيما أشارت نسبة مماثلة إلى اعتقادهم بنفوذ اليهود الزائد فى السياسة.

ووفقا للنتائج التى نشرتها "سى إن إن" فى تقرير اليوم، الثلاثاء، والتى رأت أنها تمثل صعودا فى العداء للسامية، فأن ثلث المشاركين فى الاستطلاع من الأوروبيين قالوا إنهم يعرفون القليل أو لا يعرفون شىء على الإطلاق عن الهولوكوست، وقتل ملايين اليهود فى الأراضى التى سيطر عليها الزعيم النازى أدولف هتلر بين ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضى.

وتوضح "سى إن إن" أن الاستطلاع شارك فيها أكثر من 7 آلاف شخص من مختلف أنحاء أوروبا، وساهم أكثر من ألف شخص من كلا من النمسا وفرنسا وألمانيا وفرنسا والمجر وبولندا والسويد.

ولفتت إلى أن الاستطلاع أجرى قبل حادث إطلاق النار على معبد يهودى فى ولاية بنسلفانيا الأمريكية هذا الشهر، والذى أسفر عن مقتل 11 شخصا، فيما وصف بأنه الهجوم الأكثر دموية على الطائفة اليهودية فى الولايات المتحدة.

وعلقت الشبكة الأمريكية على النتائج قائلة إنها أظهرت اتجاهات معقدة ومتناقضة وفى بعض الأحيان مقلقة بشأن اليهود، وفى بعض الأحيان جهل مذهل.