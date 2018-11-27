video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

استجابة لـ "شكوتك بصوتك"..مستشفى بنها تنهى أزمة مريض بسبب "كراسة التأمين"

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 05:52 م
استجابة لـ "شكوتك بصوتك"..مستشفى بنها تنهى أزمة مريض بسبب "كراسة التأمين" الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم
إضافة تعليق

أكد الدكتور حسام عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، أن مشكلة المواطن أحمد دياب على ،  المقيم بقرية العبادلة مركز طوخ بالقليوبية، والذي تم حجزه بسبب كراسة " التأمين الصحى "، لا تخص مستشفيات جامعة بنها بصورة مباشرة، حيث يعاني صعوبات في استخراج المستندات التي تدل على خضوعه لمظلة التأمين الصحي.

 

وتابع "عبد العظيم" لـ "اليوم السابع"، أنه بالنسبة لمستشفيات بنها الجامعية ، فالموضوع له شقين الأول طبي وهو ما ليس له أي مشكلة حيث تم عمل العملية الجراحية والتدخل اللازم في اليوم التالي لحجز المريض ، أما الشق الإداري وهو أنه حرصا من إدارة الجامعة وإدارة المستشفى على تنمية مواردها الذاتية في سبيل تحسين الخدمة تقوم الإدارة باسترداد نفقات العلاج بالمستشفى بإدراج أي مريض تحت شريحه من شرائح ثلاثة لا رابع لها، إما علاج اقتصادي بأجر مباشر أو علاج على نفقة الدولة أو علاج تابع للتأمين الصحي.

وتابع، أنه بالنسبة لحالات التأمين الصحي لو كان العملية اختيارية يمكن تحديد موعدها يقوم المريض باستيفاء الاوراق قبل العملية ،  أما عمليات الطوارئ كما هو حال صاحب الشكوى يتم اجراءها بدون أى تأجيل او انتظار ويعالج المريض مجاني في أول 48 ساعة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء وبعدها يلتزم المريض أو ذويه باستيفاء اوراق التأمين الصحي لضمان استرداد نفقات العلاج لصالح المستشفى ولكن يبدو في حالة المريض أنه متعثر في استيفاء الاوراق من هيئة التأمين الصحي ، وتم  التواصل مع مستشفي التأمين الصحى ببنها واستقصاء الوضع وحل مشكلة المريض، وسيتم خروجه مساء اليوم الثلاثاء.

 

 

 
 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوتك بصوتك.. مستشفى بنها تتحفظ على مواطن بسبب كراسة " التأمين الصحى "

اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظة القليوبية

صحة القليوبية

مستشفيات جامعة بنها




لا تفوتك
المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

المالية: شهر على انتهاء مهلة الإعفاء من مقابل تأخير سداد الضرائب

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

فيديو.. مظاهرة حب فى استقبال ولى العهد السعودى أمام مقر إقامته بالقاهرة

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

الرياضة المصرية في يوم.. الأهلى يُخطط لافتراس الذئاب لتعويض الإخفاق الافريقي والعربي.. بريزنتيشن تعلن تفاصيل عقد رعاية اتحاد اليد و كأس العالم 2021.. وفد الأولمبية في اليابان لحضور عمومية اللجنة الدولية

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

صور.. ست بـ100راجل تحول منزلها لبوفيه مفتوح بسوهاج وتنافس أشهر محلات المأكولات.. "شيماء" تحدت البطالة وأقامت مشروعا للأكلات المنزلية.. وتؤكد: أنا حاصلة على بكالوريوس وفكرت فى المشروع لكسر الملل والتقاليد

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

تعرف على خطوات تجنبك وقوع الحوادث المرورية بسبب الشبورة على الطرق

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

ترامب عن إطلاق غاز مسيل للدموع على طالبى لجوء: نوع ضعيف وآمن للغاية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة