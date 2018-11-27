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استبعاد مدير مدرسة بالفيوم لتدنى مستوى الطلاب وسوء حالة النظافة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 02:28 م
استبعاد مدير مدرسة بالفيوم لتدنى مستوى الطلاب وسوء حالة النظافة مدرسه -ارشيفية
الفيوم - رباب الجالي
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قام محمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم بمتابعة ميدانية بمدارس إدارة سنورس التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس ومنها مدرسة برغوث الابتدائية، وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة عربية بالصف الثانى الابتدائي للوقوف على المستوى العلمي للتلاميذ، وتابع الصف السادس الابتدائي أثناء تدريس مادة اللغة العربية وناقش التلاميذ على السبورة، كما تابع الصف الثالث الابتدائي ومعمل العلوم والحاسب الآلي وحجرات النشاط. 

ونبه مدير الادارة  على إدارة المدرسة بضرورة المتابعة المستمرة للمعلمين بالفصول الدراسية واعتماد وترقيم دفاتر التحضير ،والاهتمام بنظافة المدرسة والفصول الدراسية، 

وشدد علي الاهتمام بالمستوي التعليمي للتلاميذ ، وتامين جميع المنافذ المؤديه لاسطح المدرسه. 

وتابع مدرسة خلف الابتدائية إدارة سنورس التعليمية، وتفقد جميع الفصول الدراسية بالمدرسة وناقش التلاميذ علميًا على السبورة للوقوف على المستوى العلمي ولاحظ تدنى مستوى التلاميذ وكذلك عدم إنضباط ونظافة المدرسة، وقرر إستبعاد مدير المدرسة فورا وإحالة مسئول القرائية ومسئول الصيانة وعدد من المعلمين والعمال للتحقيق بسبب تدنى المستوى العلمي للتلاميذ وعدم إنضباط العملية التعليمية بالمدرسة وعدم نظافة المدرسة والفصول الدراسية. 
 
 
 
 
 

 


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