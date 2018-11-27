ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.67%، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.61%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.10%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى أنهى جلسة تداول على تراجع ليغلق أعلى مستوى 13.000 نقطة، الدعم الرئيسى التالى فى الصف هو 12،950 نقطة، والاختراق لهذا المستوى يمكن أن يدفع المؤشر إلى 12500 نقطة، كما يعتبر المستوى 12950 نقطة وقف الخسارة للمستثمرين على المدى المتوسط. مؤكدة على أن الاختراق يجب أن يكون صحيحا لتجنب الوقوع فى أى كسر كاذب.