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إلغاء مئات الرحلات الجوية فى بريطانيا بسبب موجة ضباب كثيفة

الثلاثاء، 27 نوفمبر 2018 07:06 م
إلغاء مئات الرحلات الجوية فى بريطانيا بسبب موجة ضباب كثيفة ضباب
وكالات الأنباء
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تسببت موجة ضباب كثيفة اليوم، في إلغاء مئات الرحلات الجوية من مطاري هيثرو ولندن سيتي البريطانيين، أوتأخيرها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح متحدث باسم مطار هيثرو أن سلطات الطيران ألغت صباح اليوم 62 رحلة جوية مغادرة فيما تم تأخير 380 رحلة أخرى لمدة تزيد عن 15 دقيقة بسبب سوء الرؤية الناتجة عن موجة الضباب الكثيفة.

كما نقلت وسائل الإعلام المحلية الأنباء عن إلغاء 62 رحلة جوية وتأخير 46 رحلة من مطار لندن سيتي، فيما تأخرت مئات الرحلات المغادرة لمطار قاتويك لذات السبب.

ويأتي هذا في ظل تحذير مكتب الأرصاد الجوية من قدوم العاصفة ديانا مصحوبة بأمطار غزيرة إلى أجزاء واسعة من البلاد ابتداءً من صباح الغد وتستمر لمدة 24 ساعة تقريبًا.


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