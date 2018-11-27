إزالة 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 22 ألف متر بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الحملة الموسعة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالمحافظة، مع المهندس راضى أمين، السكرتير العام، والمهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة الزراعة.

أكد محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تقوم بحملات مكبرة بالتعاون مع مديرية الأمن وجميع أجهزة المحافظة لازالة التعديات على الاراضى الزراعية بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى حق للأجيال القادمة، مؤكدا على رفع درجة الاستعداد بالأجهزة المعنية تزامنا مع تنفيذ هذه الإزالات وعقد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف عمليات الفرعية بالمراكز والمدن بشكل دائم لمتابعة أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

قال محافظ كفرالشيخ، تم إزالة 41 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 22 ألف و480 متر مربع، خلال أعمال الحملة المشتركة، بقرى أبوعمر، ونوفل، وعطية، ومسير، ومتبول، والعرب بنطاق مركز كفرالشيخ، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على ألأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ للحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه سيفتتح وحدة إسعاف كفر الشيخ ببلطيم، صباح غد الأربعاء، كما يتفقد وفد استرالى موقع مصنع الرمال السوداء بالشهابية التابعة لامركز بلطيم.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ل " اليوم السابع "، أن مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فدانا، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، بخبرة استرالية ومصرية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، تقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، مؤكداً أن المشروع يعد من المشاريع القومية التنموية العملاقة بالدولة وأن هذه المشاريع ستعود بالنفع بالدرجة الأولى على أبناء محافظة كفرالشيخ بشكل خاص نحو إحداث تنمية حقيقية على أرض المحافظة وتشغيل الشباب بهذه المشاريع بمرتبات مجزية.

وقال المحافظ،هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرًا معدنيًا، سيقوم عليهم 41 صناعة متعددة منها صناعة الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى والطن من هذه المستخرجات بمليارات الجنيهات، والتى تدخل فى العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، والطائرات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التى تستخدم فى الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عامًا، موضحًا أنه تم ردم وتسوية أرض المصنع والتى تنخفض بعمق 1.85متر تحت مستوى سطح الطريق الدولى، بكمية بلغت 600 ألف متر مكعب من الرمال لتسوية الموقع بالكامل.

كما كرم كرّم الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، مريم محمد يوسف، الطالبة بالصف الثانى الثانوى علمى، بمجمع رخا، الفائزة بالمركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة "تحدى القراءة العربى” التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى كرمها الأمير محمد بن راشد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأسرتها، مقدماً لها التحية والتهنئة، قائلاً : " الطالبة مريم شرفت مصر أمام دول العالم ورفعت اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية " متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح، مقدماً الشكر لوزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بكفرالشيخ على دعمهم لها، كما قدم التحية والتهنئة لأسرتها على اهتمامهم بها.

وذلك خلال المجلس التنفيذى الشهرى للمحافظة بحضور المهندس راضى امين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء خالد الشاذلى، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن التجربة الثرية التى خاضتها الطالبة مريم محمد يوسف عبدالسلام، الطالبة بالصف الثانى الثانوى علمى، بمجمع رخا الرسمية للغات، ابنة بيلا بمحافظة كفرالشيخ، والتى فازت فيها بالمركز الأول فى التصفيات على مستوى الجمهورية فى إبريل 2018م، وتأهلت للتصفيات النهائية على مستوى الوطن العربى، بذلت فيها أقصى ما لديها من جهد لتمثل بلادها خير تمثيل، إلى أن أكرمها الله بالفور بالمركز الثانى على مستوى العالم فى مسابقة "تحدى القراءة العربى” التى أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، والتى كرمها الأمير محمد بن راشد بإمارة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.