أسعار الذهب تنخفض 5.5 جنيهات وعيار 21 يسجل 607.5 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-11-2018 فى التعاملات المسائية بقيمة 5.5 جنيهات ، ليسجل عيار 21 في سوق الصاغة 607.5 جنيها للجرام، ويعتبر هذا العيار هو الأكثر رواجاً في مصر.

قال إيهاب واصف ، عضو شعبة المعادن الثمينة فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الأوقية انخفض قرابة 12 دولاراً لتهبط عند 1213 دولار حتي الآن وهو ما أدى إلى انخفاض سعر الذهب فى مصر

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب ويوجد مؤثر أخرعليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرى سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

اليوم السابع يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلى مصحوبا بسعر كافة الأعيرة التي يتم عليها تداول فى السوق.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 520 جنيه

عيار 21 : 607.50 جنيه

عيار 24 : 694.24 جنيه

الجنيه الذهب : 4860 جنيه

السعر العالمي : 1213 دولار

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائي للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.