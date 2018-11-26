726 كلبا وقطة خرجت من مصر خلال عام 2018.. اعرف التفاصيل من وزارة الزراعة

أعلنت الإدارة المركزية للحجر البيطرى، أن إجمالى ما تم السماح بخروجه من كلاب وقطط بناء على طلبات شخصية من أصحابها خلال عام 2018 بلغ حوالى 726 كلب وقطة بصحبة ملاكها، بغرض التربية المنزلية وليس بغرض النشاط التجاري.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذا العدد يشمل سفرحوالى 242 كلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية و307 كلاب إلى بعض الدول الأوروبية، و42 إلى الدول الآسيوية، عبر ميناء القاهرة الجوى، فضلا عن 135 كلب وقطة خرجت عبر مطار الغردقة خلال ذات الفترة.

وأشار البيان إلى أنه تم السماح بدخول حوالى 607 كلب وقطة خلال نفس الفترة من خلال مطار القاهرة، لافتا إلى أن أى حيوان أليف يدخل و يخرج من البلاد يكون برفقة مالكه، ومصحوبا بالأوراق الرسمية الخاصة به والتي تشمل جواز السفر والشهادة الصحية التي تفيد خلوه من الأمراض، وتفيد تحصينه ضد الأمراض المشتركه بين الانسان و الحيوان، كذلك مرض السعار.