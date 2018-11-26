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190 دولة تؤكد مشاركتها فى معرض إكسبو 2020 دبى

الإثنين، 26 نوفمبر 2018 08:50 ص
190 دولة تؤكد مشاركتها فى معرض إكسبو 2020 دبى دبى
رويترز
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قال القائمون على معرض إكسبو 2020 دبى فى بيان اليوم الاثنين إن 190 دولة أكدت مشاركتها فى المعرض العالمى، وذلك مع انطلاق أعمال اجتماع المشاركين الدوليين الثالث فى إكسبو 2020 الذى يعقد يومى 26 و27 نوفمبر.

وأوضح البيان أنه "بذلك تكون دولة الإمارات العربية المتحدة قد تجاوزت الرقم المستهدف لمشاركات الدول والذى التزمت به فى ملف الترشيح لاستضافة إكسبو الدولى، وذلك قبل ما يقرب من عامين من انطلاق فعالياته". كان الاجتماع الأول للمشاركين الدوليين قد عُقد فى 2016.

ونقل البيان عن ريم بنت إبراهيم الهاشمى، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولى والمدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبى، قولها "يقدم إكسبو 2020 دبى لكل دولة من مختلف أنحاء العالم الفرصة للتعريف بثقافتها وأفكارها وابتكاراتها، وعرض كل هذا للملايين من الزوار".

ينطلق إكسبو 2020 دبى من أكتوبر 2020 وحتى إبريل 2021، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 25 مليون زيارة، وأن يأتى نحو 70% من زواره من خارج الإمارات "وهى أعلى نسبة من الزوار الدوليين فى تاريخ إكسبو الدولى"، بحسب البيان.


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إكسبو 2020 دبى

دبى

الإمارات

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